Кошкина Авдотья Савельевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Лукинична
Отец ребёнка: Кошкин Лука Иванович
Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Кошкин Лука Иванович
Смерть
Неизвестно