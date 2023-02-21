Кошкина Авдотья Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кошкина Авдотья Савельевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Лукинична

Отец ребёнка: Кошкин Лука Иванович

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кошкин Лука Иванович

Смерть
Неизвестно
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