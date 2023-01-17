Кошкин Лука Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКошкин Лука Иванович

Кошкин Лука Иванович

avatar

Место рождения

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область

Дата рождения

1827

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827

Отец: Кошкин Иван Иванович

Мать: Кошкина Акулина Перфиловна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1846

Дочь: Аксинья Лукинична

Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Савельевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1852

Дочь: Фёкла Лукинична

Мать ребёнка: Кошкина Мария Яковлевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1855

Сын: Кошкин Семён Лукич

Мать ребёнка: Кошкина Мария Яковлевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Рождение ребёнка
1858

Дочь: Соломонида Лукинична

Мать ребёнка: Кошкина Мария Яковлевна

Нежданово, Советский муниципальный район, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Мария Яковлевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кошкина Авдотья Савельевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close