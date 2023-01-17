Кошкин Лука Иванович
Место рождения
Дата рождения1827
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1827
Отец: Кошкин Иван Иванович
Рождение ребёнка
1846
Дочь: Аксинья Лукинична
Мать ребёнка: Кошкина Авдотья Савельевна
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Фёкла Лукинична
Мать ребёнка: Кошкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1855
Сын: Кошкин Семён Лукич
Мать ребёнка: Кошкина Мария Яковлевна
Рождение ребёнка
1858
Дочь: Соломонида Лукинична
Мать ребёнка: Кошкина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Кошкина Мария Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно