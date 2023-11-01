Чурзина Авдотья Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1787
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1825
Дочь: Трегубова Анна Савельева
Отец ребёнка: Чурзин Савелий Алексеев
Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно