Чурзина Авдотья Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чурзина Авдотья Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1787

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1784 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1787

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Около 1825

Дочь: Трегубова Анна Савельева

Отец ребёнка: Чурзин Савелий Алексеев

Ленинск, Ленинский муниципальный район, Волгоградская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чурзин Савелий Алексеев

Смерть
Неизвестно
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