Мандрыка Алексей Васильевич
Место рождения
Дата рожденияОколо 1685
Дата смертиПосле 1723
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1685
Отец: Мандрика Василий Андреевич
Мать: не указана
Бракосочетание
Около 1707
Рождение ребёнка
Около 1708
Сын: Мандрыка Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Мандрыка Варвара Леонтьевна
Военная служба
?.06.1715
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной сотник
Военная служба
1715
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: знатный войсковой товарищ Знатный товарищ Киевского полка.
Военная служба
С ?.08.1718 по 1723
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Военная служба
31.03.1720
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Военная служба
?.02.1723
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник Въ февралѣ 1723 г. жаловался на полковника Кiевскаго Танскаго, что "онъ, пан полковникъ, за прибутем своимъ зъ Низо... Показать все
Военная служба
?.06.1723
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник въ iюне-сентябрѣ 1723 г. снова былъ сотникомъ Кобыжским
Место жительства
1723
За ним по ревизии 1723 г. "под двором его 4 хаты с людьми".
Работа или профессия
Неизвестно
Сотник Кобыжский
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1723