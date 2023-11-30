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Мандрыка Алексей Васильевич

Место рождения

Кобыжча, Чернігівська область

Дата рождения

Около 1685

Дата смерти

После 1723

Пол

Мужской

Отец

Между 1650 и 1660 г.р.

Мать

Не указана

Жена

Около 1677 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1685

Отец: Мандрика Василий Андреевич

Мать: не указана

Кобыжча, Чернігівська область
Бракосочетание
Около 1707

Жена: Мандрыка Варвара Леонтьевна

Кобыжча, Чернігівська область
Рождение ребёнка
Около 1708

Сын: Мандрыка Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Мандрыка Варвара Леонтьевна

Кобыжча, Чернігівська область
Военная служба
?.06.1715
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: наказной сотник
Военная служба
1715
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: знатный войсковой товарищ Знатный товарищ Киевского полка.
Военная служба
С ?.08.1718 по 1723
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Военная служба
31.03.1720
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник
Военная служба
?.02.1723
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник Въ февралѣ 1723 г. жаловался на полковника Кiевскаго Танскаго, что "онъ, пан полковникъ, за прибутем своимъ зъ Низо... Показать все
Военная служба
?.06.1723
Кобыжча, Чернігівська область
Род войск: Кобыжская сотня Киевский полк Запорожского войска Воинское звание: сотник въ iюне-сентябрѣ 1723 г. снова былъ сотникомъ Кобыжским
Место жительства
1723
Кобыжча, Чернігівська область
За ним по ревизии 1723 г. "под двором его 4 хаты с людьми".
Работа или профессия
Неизвестно
Сотник Кобыжский
Место жительства
Неизвестно
Кобыжча, Чернігівська область
Смерть
После 1723
Кобыжча, Чернігівська область
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