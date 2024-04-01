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Фролов Евгений Юрьевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

31.10.1981

Пол

Мужской

Отец

1955 г.р.

Мать

1960 г.р.

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.10.1981

Отец: Фролов Юрий Григорьевич

Мать: Фролова (Николаева) Надежда Ивановна

Рождение ребёнка
13.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Габдуллина) Ляйсан Талгатовна

Рождение ребёнка
08.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Фролова (Габдуллина) Ляйсан Талгатовна

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