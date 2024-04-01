Фролова (Габдуллина) Ляйсан Талгатовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фролова (Габдуллина) Ляйсан Талгатовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.08.1984

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1984

Отец: не указан

Мать: не указана

Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2006

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Евгений Юрьевич

Рождение ребёнка
08.08.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Фролов Евгений Юрьевич

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