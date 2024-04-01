Фролова (Габдуллина) Ляйсан Талгатовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения29.08.1984
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.08.1984
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.12.2006
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Евгений Юрьевич
Рождение ребёнка
08.08.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Фролов Евгений Юрьевич