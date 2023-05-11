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(Хаханкина) Пелагея Степанова

Место рождения

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд

Дата рождения

29.03.1819

Дата смерти

С 1848 по 1849

Пол

Женский

Добавил:

ОК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1819

Отец: Хаханкин Степан Федоров

Мать: Пелагея Алексеева

Зябликово, Островская волость, Подольский уезд
Бракосочетание
31.10.1837

Муж: Иван Антонов

Рождение ребёнка
1841

Дочь: Мария Иванова

Отец ребёнка: Иван Антонов

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
12.03.1843

Дочь: Дарья Иванова

Отец ребёнка: Иван Антонов

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1846

Сын: Георгий (Егор) Иванов

Отец ребёнка: Иван Антонов

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
1848

Сын: Бедов Павел Иванов

Отец ребёнка: Иван Антонов

Мильково, Ленинский муниципальный район, Московская область
Смерть
С 1848 по 1849
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