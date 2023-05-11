(Хаханкина) Пелагея Степанова
Место рождения
Дата рождения29.03.1819
Дата смертиС 1848 по 1849
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.03.1819
Отец: Хаханкин Степан Федоров
Мать: Пелагея Алексеева
Бракосочетание
31.10.1837
Муж: Иван Антонов
Рождение ребёнка
1841
Дочь: Мария Иванова
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
12.03.1843
Дочь: Дарья Иванова
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
1846
Отец ребёнка: Иван Антонов
Рождение ребёнка
1848
Сын: Бедов Павел Иванов
Отец ребёнка: Иван Антонов
Смерть
С 1848 по 1849