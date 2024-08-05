Гизатулла
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагилов Исрафил Гизатуллович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исмагилов Исмагил Гизатуллович
Мать ребёнка: не указана
Пускань, Балтасинский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)