Кропачева Ксения Никитина
Место рождениядер. Мокречевская, Заилетский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Дата рожденияОколо 1764
Дата смертиПосле 1795
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1764
Отец: не указан
Мать: не указана
дер. Мокречевская, Заилетский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791
Сын: Кропачев Григорий Артемьев
Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1795