Кропачева Ксения Никитина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКропачева Ксения Никитина

Кропачева Ксения Никитина

Место рождения

дер. Мокречевская, Заилетский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя

Дата рождения

Около 1764

Дата смерти

После 1795

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1753 г.р.

Дети

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1764

Отец: не указан

Мать: не указана

дер. Мокречевская, Заилетский десяток, Слободка Филипповка, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
Около 1791

Сын: Кропачев Григорий Артемьев

Отец ребёнка: Кропачев Артемий Владимиров

Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кропачев Артемий Владимиров

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Юньга большая, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
После 1795
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close