Семенов Сергей Константинович
Место рожденияЧураево
Дата рождения06.09.1923
Дата смерти21.05.1992
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1923
Чураево
Рождение ребёнка
11.10.1950
Сын: Семенов Александр Сергеевич
Мать ребёнка: Семенова Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
01.01.1952
Сын: Семенов Станислав Сергеевич
Мать ребёнка: Семенова Ефросинья Семеновна
Рождение ребёнка
10.12.1960
Мать ребёнка: Семенова Ефросинья Семеновна
Бракосочетание
Неизвестно
Саннинское
Смерть
21.05.1992