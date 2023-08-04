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Семенов Сергей Константинович

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Место рождения

Чураево

Дата рождения

06.09.1923

Дата смерти

21.05.1992

Пол

Мужской

Добавил:

СС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.09.1923

Отец: Семенов Константин Акакиевич

Мать: Семенова Пелагея Васильевна

Чураево
Рождение ребёнка
11.10.1950

Сын: Семенов Александр Сергеевич

Мать ребёнка: Семенова Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Семенов Станислав Сергеевич

Мать ребёнка: Семенова Ефросинья Семеновна

Рождение ребёнка
10.12.1960

Сын: Семенов Виктор Сергеевич

Мать ребёнка: Семенова Ефросинья Семеновна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Семенова Ефросинья Семеновна

Саннинское
Смерть
21.05.1992
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