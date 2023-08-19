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(Кушкина) Матрона Михайловна

Место рождения

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область

Дата рождения

Около 1814

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1782 г.р.

Мать

Не указана

Муж

Около 1815 г.р.

Дети

Добавил:

МТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814

Отец: Кушкин Михаил Федорович

Мать: не указана

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1840

Сын: Флегонт Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Рождение ребёнка
Около 1844

Сын: Андрей Поликарпович

Отец ребёнка: Поликарп Иванович

Семенково, Междуреченский муниципальный район, Вологодская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Поликарп Иванович

Смерть
Неизвестно
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