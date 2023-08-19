(Кушкина) Матрона Михайловна
Место рождения
Дата рожденияОколо 1814
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1814
Отец: Кушкин Михаил Федорович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1840
Сын: Флегонт Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Иванович
Рождение ребёнка
Около 1844
Сын: Андрей Поликарпович
Отец ребёнка: Поликарп Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Поликарп Иванович
Смерть
Неизвестно