Шарапова (Саланикова) Татьяна Афанасьева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
04.11.1800
Рождение ребёнка
13.04.1804
Дочь: Ирина Петровна
Отец ребёнка: Шарапов Петр Артемьев
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно