Шарапова (Саланикова) Татьяна Афанасьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шарапова (Саланикова) Татьяна Афанасьева

Место рождения

Ржев, город Ржев, Тверская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1781 г.р.

Дети

Добавил:

ЛА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Ржев, город Ржев, Тверская область
Бракосочетание
04.11.1800

Муж: Шарапов Петр Артемьев

Рождение ребёнка
13.04.1804

Дочь: Ирина Петровна

Отец ребёнка: Шарапов Петр Артемьев

Ржев, город Ржев, Тверская область
Работа или профессия
Неизвестно
купеческая жена
Место жительства
Неизвестно
Ржев, город Ржев, Тверская область
Смерть
Неизвестно
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