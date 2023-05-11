Гальцов Абрам Семёнович
Место рождения
Дата рождения21.12.1893
Дата смерти05.06.1982
ПолМужской
Отец
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Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1893
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: Гальцова Марина Ивановна
Образование
1900
Рождение ребёнка
1918
Сын: Гальцов Николай
Мать ребёнка: не указана
Бракосочетание
Около 1920
Рождение ребёнка
1921
Рождение ребёнка
27.09.1923
Дочь: Гурьянова Анна Абрамовна
Мать ребёнка: Гальцова Евдокия Михайловна
Рождение ребёнка
1927
Рождение ребёнка
07.11.1932
Смерть
05.06.1982
Лиховской, Каменская станица, Донецкий округ
Похороны
1982