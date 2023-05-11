Гальцов Абрам Семёнович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гальцов Абрам Семёнович

Место рождения

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область

Дата рождения

21.12.1893

Дата смерти

05.06.1982

Пол

Мужской

Отец

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Мать

1865 г.р.

Жена

1894 г.р.

Дети

1918 г.р.
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1923 г.р.
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Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.12.1893

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: Гальцова Марина Ивановна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Образование
1900
Рождение ребёнка
1918

Сын: Гальцов Николай

Мать ребёнка: не указана

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Бракосочетание
Около 1920

Жена: Гальцова Евдокия Михайловна

Рождение ребёнка
1921

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Евдокия Михайловна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
27.09.1923

Дочь: Гурьянова Анна Абрамовна

Мать ребёнка: Гальцова Евдокия Михайловна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
1927

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Евдокия Михайловна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Рождение ребёнка
07.11.1932

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Гальцова Евдокия Михайловна

Старый Курлак, Аннинский муниципальный район, Воронежская область
Смерть
05.06.1982
Лиховской, Каменская станица, Донецкий округ
Похороны
1982
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