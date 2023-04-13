посёлок при станции Лиховской, Каменская станица, Донецкий округ (на 1915) — Familio

Лиховской

Каменская станица, Донецкий округ (на 1915)

Статус
часть существующего населённого пункта
Тип
посёлок при станции
Координаты
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Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Список населённых мест области Войска Донского 1915 года

Название поселенияДворовДесятин землиМужчинЖенщинУчрежденияВерст от НовочеркасскаВерст от окружной станицы или городаВерст от волостного правления
Донецкий округ, Каменская станица
3607Поселение без названия, при ст. Лихая Ю.-В. ж. д., в юрте Каменской станицы252251921072525

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