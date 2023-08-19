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Брежнев Тимофей Афанасьев

Место рождения

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область

Дата рождения

1851

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851

Отец: Брежнев Афанасий Антонов

Мать: Брежнева Агафия Филиппова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
30.07.1876

Дочь: Евдокия Тимофеева

Мать ребёнка: Брежнева Агафия Филиппова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
20.07.1880

Жена: Брежнева Елена Антонова

Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
12.04.1881

Дочь: Александра Тимофеева

Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
15.04.1884

Сын: Брежнев Семен Тимофеев

Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
23.03.1891

Сын: Брежнев Гавриил Тимофеев

Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.05.1893

Сын: Брежнев Михаил Тимофеев

Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
29.07.1895

Дочь: Наталья Тимофеева

Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова

Юрьево, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Брежнева Агафия Филиппова

Смерть
Неизвестно
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