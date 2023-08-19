Брежнев Тимофей Афанасьев
Место рождения
Дата рождения1851
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1851
Рождение ребёнка
30.07.1876
Дочь: Евдокия Тимофеева
Мать ребёнка: Брежнева Агафия Филиппова
Бракосочетание
20.07.1880
Жена: Брежнева Елена Антонова
Алисово, Задонский муниципальный район, Липецкая область
Покровская церковь
Рождение ребёнка
12.04.1881
Дочь: Александра Тимофеева
Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова
Рождение ребёнка
15.04.1884
Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова
Рождение ребёнка
23.03.1891
Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова
Рождение ребёнка
20.05.1893
Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова
Рождение ребёнка
29.07.1895
Дочь: Наталья Тимофеева
Мать ребёнка: Брежнева Елена Антонова
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно