Юрошева Валентина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЮрошева Валентина

Юрошева Валентина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Морозов Игорь Владимирович

Отец ребёнка: Морозов Владимир

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Морозова Галина Владимировна

Отец ребёнка: Морозов Владимир

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Морозов Владимир

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close