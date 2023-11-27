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Мешочков Алексей Иванович

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Место рождения

Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, г. Ковылкино, д. Андреевка

Дата рождения

1926

Дата смерти

05.02.1978

Пол

Мужской

Добавил:

ВГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1926

Отец: Мешочков Иван Иванович

Мать: Мешочкова Татьяна Семеновна

Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, г. Ковылкино, д. Андреевка
Рождение ребёнка
19.01.1952

Сын: Мешочков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна

Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
08.03.1954

Дочь: Карева Тамара Алексеевна

Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна

Мордовия
Рождение ребёнка
03.04.1958

Дочь: Коконен Татьяна Алексеевна

Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна

Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
16.09.1961

Сын: Мешочков Владимир Алексеевич

Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна

Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
12.12.1964

Дочь: Хохлова Вера Алексеевна

Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна

Мордовия, д. Андреевка
Смерть
05.02.1978
Мордовия, д. Андреевка
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Мордовия, п. Птицовхоз
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