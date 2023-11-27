Мешочков Алексей Иванович
Место рожденияМордовская АССР, Ковылкинский р-н, г. Ковылкино, д. Андреевка
Дата рождения1926
Дата смерти05.02.1978
ПолМужской
Дети
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Место
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Рождение
1926
Мордовская АССР, Ковылкинский р-н, г. Ковылкино, д. Андреевка
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Мешочков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна
Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Карева Тамара Алексеевна
Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна
Мордовия
Рождение ребёнка
03.04.1958
Дочь: Коконен Татьяна Алексеевна
Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна
Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
16.09.1961
Сын: Мешочков Владимир Алексеевич
Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна
Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
12.12.1964
Дочь: Хохлова Вера Алексеевна
Мать ребёнка: Мешочкова Анастасия Яковлевна
Мордовия, д. Андреевка
Смерть
05.02.1978
Мордовия, д. Андреевка
Причина смерти: Несчастный случай
Похороны
Неизвестно
Мордовия, п. Птицовхоз