Мешочкова (Ромашкина) Анастасия Яковлевна
Место рожденияМордовия, с. Кочелаево
Дата рождения22.03.1924
Дата смерти14.06.1984
ПолЖенский
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.03.1924
Отец: Ромашкин Яков
Мать: Ромашкина ?
Мордовия, с. Кочелаево
Рождение ребёнка
19.01.1952
Сын: Мешочков Николай Алексеевич
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
08.03.1954
Дочь: Карева Тамара Алексеевна
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Мордовия
Рождение ребёнка
03.04.1958
Дочь: Коконен Татьяна Алексеевна
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
16.09.1961
Сын: Мешочков Владимир Алексеевич
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Мордовия, д. Андреевка
Рождение ребёнка
12.12.1964
Дочь: Хохлова Вера Алексеевна
Отец ребёнка: Мешочков Алексей Иванович
Мордовия, д. Андреевка
Смерть
14.06.1984
Мордовия, д. Андреевка
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно
Мордовия, п. Птицовхоз