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Лытысов Василий Платонович

Место рождения

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд

Дата рождения

16.04.1875 ст.

Дата смерти

1945

Пол

Мужской

Добавил:

АЮ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1875 ст.

Отец: Лытысов Платон Григорьевич

Мать: Лытысова Анна Родионовна

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Бракосочетание
03.02.1902 ст.

Жена: Лытысова Лукерья Максимовна

Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1902 ст.

Сын: Лытысов Михаил Васильевич

Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
06.08.1905 ст.

Сын: Лытысов Пиман Васильевич

Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.

Сын: Лытысов Сергей Васильевич

Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
28.09.1911 ст.

Сын: Лытысов Александр Васильевич

Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Рождение ребёнка
18.08.1914 ст.

Сын: Лытысов Григорий Васильевич

Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна

Близятино, Шалаховская волость, Невельский уезд
Смерть
1945
Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область
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