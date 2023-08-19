Лытысов Василий Платонович
Место рождения
Дата рождения16.04.1875 ст.
Дата смерти1945
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.04.1875 ст.
Бракосочетание
03.02.1902 ст.
Язно, Невельский муниципальный район, Псковская область
Рождение ребёнка
08.11.1902 ст.
Сын: Лытысов Михаил Васильевич
Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна
Рождение ребёнка
06.08.1905 ст.
Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна
Рождение ребёнка
05.10.1908 ст.
Сын: Лытысов Сергей Васильевич
Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна
Рождение ребёнка
28.09.1911 ст.
Сын: Лытысов Александр Васильевич
Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна
Рождение ребёнка
18.08.1914 ст.
Сын: Лытысов Григорий Васильевич
Мать ребёнка: Лытысова Лукерья Максимовна
Смерть
1945
Столпово, Пустошкинский муниципальный район, Псковская область