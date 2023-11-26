Зарекаева (Ледяева) Домна Яковлевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Зарекаева (Ледяева) Домна Яковлевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

29.07.1915

Пол

Женский

Добавил:

АТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: Ледяева Мария Алексеевна

Бракосочетание
12.10.1879

Муж: Зарекаев Петр Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
Около 1881

Сын: Зарекаев Алексей Петрович

Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
03.12.1888

Дочь: Беляева Анна Петровна

Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
14.01.1891

Сын: Зарекаев Петр Петрович

Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Рождение ребёнка
25.03.1893

Сын: Зарекаев Иван Петрович

Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович

Старая Бинарадка, Красноярский муниципальный район, Самарская область
Смерть
29.07.1915
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