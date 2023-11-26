Зарекаева (Ледяева) Домна Яковлевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти29.07.1915
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: Ледяева Мария Алексеевна
Бракосочетание
12.10.1879
Рождение ребёнка
Около 1881
Сын: Зарекаев Алексей Петрович
Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
03.12.1888
Дочь: Беляева Анна Петровна
Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
14.01.1891
Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович
Рождение ребёнка
25.03.1893
Отец ребёнка: Зарекаев Петр Степанович
Смерть
29.07.1915