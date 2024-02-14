Покрепа (Мырсова) Мария
Место рожденияРоссия
Дата рождения01.01.1936
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936
Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Рождение ребёнка
01.01.1958
Рождение ребёнка
03.09.1961
Рождение ребёнка
07.02.1970
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно