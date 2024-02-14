Покрепа (Мырсова) Мария — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Покрепа (Мырсова) Мария

Место рождения

Россия

Дата рождения

01.01.1936

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1901 г.р.

Мать

1901 г.р.

Дети

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Добавил:

КФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1936

Отец: Мырсов Михаил Григорьевич

Мать: Мырсова (Зарешина) Василиса

Работа или профессия
Неизвестно
Пенсионер
Рождение ребёнка
01.01.1958

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрепа Анатолий

Рождение ребёнка
03.09.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрепа Анатолий

Рождение ребёнка
07.02.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Покрепа Анатолий

Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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