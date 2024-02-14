Мырсова (Зарешина) Василиса
Место рожденияРоссия
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: Зарешина Аграфена
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Мырсов Иван
Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1936
Дочь: Покрепа (Мырсова) Мария
Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
01.01.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич
Рождение ребёнка
02.06.1938
Дочь: Казачкова (Мырсова) Пелагея
Отец ребёнка: Мырсов Михаил Григорьевич
Смерть
Неизвестно
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно