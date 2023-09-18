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Теслин Андрей Трофимович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1883

Дата смерти

1933

Пол

Мужской

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Теслин Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.09.1903

Сын: Теслин Федор Андреевич

Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
27.10.1908

Дочь: Бондаренко Мария Андреевна

Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
18.05.1913

Дочь: Ермакова Анна Андреевна

Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
22.09.1919

Дочь: Любовь Андреевна

Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
01.08.1922

Сын: Теслин Николай Андреевич

Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Бондаренко Прасковья Андреевна

Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Теслина Наталья Яковлевна

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Смерть
1933
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
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