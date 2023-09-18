Теслин Андрей Трофимович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1883
Дата смерти1933
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883
Отец: Теслин Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.09.1903
Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
27.10.1908
Дочь: Бондаренко Мария Андреевна
Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
18.05.1913
Дочь: Ермакова Анна Андреевна
Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
22.09.1919
Дочь: Любовь Андреевна
Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
01.08.1922
Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Бондаренко Прасковья Андреевна
Мать ребёнка: Теслина Наталья Яковлевна
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1933