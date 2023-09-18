Бондаренко (Теслина) Прасковья Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бондаренко (Теслина) Прасковья Андреевна

Место рождения

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Теслин Андрей Трофимович

Мать: Теслина (Теслина) Наталья Яковлевна

Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Бондаренко) Надежда Владимировна

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Григорьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бондаренко Владимир Григорьевич

Место жительства
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область
Рождение ребёнка
1919

Сын: Бондаренко Виктор Владимирович

Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Григорьевич

Смерть
Неизвестно
Петровск, Петровский муниципальный район, Саратовская область

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