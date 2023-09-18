Бондаренко (Теслина) Прасковья Андреевна
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Бондаренко) Надежда Владимировна
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Григорьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
1919
Сын: Бондаренко Виктор Владимирович
Отец ребёнка: Бондаренко Владимир Григорьевич
Смерть
Неизвестно