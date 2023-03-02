Максимычева Анна Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1890
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1890
Отец: не указан
Мать: не указана
Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
31.01.1918 ст.
Деревни Шеребуты умершего гр.Никиты Гаврилова жена вдова Анна Андреева, вторым браком 27 ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.
Дочь: Нина Александровна
Отец ребёнка: Максимычев Александр Дмитриевич
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно