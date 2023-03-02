Максимычева Анна Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМаксимычева Анна Андреевна

Максимычева Анна Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1890

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1858 г.р.

Дети

Добавил:

АМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1890

Отец: не указан

Мать: не указана

Вычислено по записи о браке
Бракосочетание
31.01.1918 ст.

Муж: Максимычев Александр Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
Деревни Шеребуты умершего гр.Никиты Гаврилова жена вдова Анна Андреева, вторым браком 27 ГАНО 480-7-89
Рождение ребёнка
28.12.1918 ст.

Дочь: Нина Александровна

Отец ребёнка: Максимычев Александр Дмитриевич

Вины, Крестецкий муниципальный район, Новгородская область
ГАНО 480-7-89
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close