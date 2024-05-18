Первова Федосья Никифоровна Неизвестно — найти родственников по фамилии на Familio
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Первова Федосья Никифоровна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ОС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Первов Роман Иванович

Рождение ребёнка
1857

Дочь: Первова Ирина Романовна

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1859

Дочь: Первова Александра Романовна

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1861

Сын: Первов Михаил Романович

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1863

Дочь: Первова Мария Романовна

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1864

Сын: Первов Иван Романович

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1867

Сын: Первов Алексей Романович

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Первова) Гликерия Романовна

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1870

Дочь: (Первова) Мария Романовна

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Первова) Елизавета Романовна

Отец ребёнка: Первов Роман Иванович

Березово, Березовский муниципальный район, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра
Смерть
Неизвестно

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