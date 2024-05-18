Первова Федосья Никифоровна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1857
Дочь: Первова Ирина Романовна
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1859
Дочь: Первова Александра Романовна
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1861
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1863
Дочь: Первова Мария Романовна
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1864
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1867
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Первова) Гликерия Романовна
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1870
Дочь: (Первова) Мария Романовна
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Первова) Елизавета Романовна
Отец ребёнка: Первов Роман Иванович
Смерть
Неизвестно