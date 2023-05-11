Батова (Кочурова) Агрофена Яковлева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Батова (Кочурова) Агрофена Яковлева

Место рождения

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Скрыто настройками приватности

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

Дети

Добавил:

АФ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: скрыто настройками приватности

Колюшево, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Бракосочетание
20.01.1833

Муж: Кочуров Лавр Петров

Рождение ребёнка
27.03.1833

Сын: Кочуров Иван Лавров

Отец ребёнка: Кочуров Лавр Петров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Рождение ребёнка
11.01.1835

Дочь: Татьяна Лаврова

Отец ребёнка: Кочуров Лавр Петров

Гольяны, Завьяловский муниципальный район, Удмуртская Республика
Смерть
Неизвестно
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