Батова (Кочурова) Агрофена Яковлева
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
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Мать
Скрыто настройками приватности
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
20.01.1833
Муж: Кочуров Лавр Петров
Рождение ребёнка
27.03.1833
Сын: Кочуров Иван Лавров
Отец ребёнка: Кочуров Лавр Петров
Рождение ребёнка
11.01.1835
Дочь: Татьяна Лаврова
Отец ребёнка: Кочуров Лавр Петров
Смерть
Неизвестно