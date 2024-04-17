Князева (Яблочкова) Анна Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Князева (Яблочкова) Анна Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1864

Дата смерти

Около 1912

Пол

Женский

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: не указан

Мать: Яблочкова Стефанида Ивановна

дата рождения указана согласно переписи 1897 г.
Рождение ребёнка
1887

Дочь: Салова Александра Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1890

Дочь: Загорянская Полина Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1892

Дочь: Стрелюк Мария Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1894

Дочь: Петрович Ольга Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1896

Сын: Князев Василий Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897

Сын: Князев Иван Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
01.07.1900

Сын: Князев Борис Алексеевич

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1903

Дочь: Князева Надежда Алексеевна

Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Князев Алексей Максимович

Смерть
Около 1912
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
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