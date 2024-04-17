Князева (Яблочкова) Анна Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1864
Дата смертиОколо 1912
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
дата рождения указана согласно переписи 1897 г.
Рождение ребёнка
1887
Дочь: Салова Александра Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1890
Дочь: Загорянская Полина Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1892
Дочь: Стрелюк Мария Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1894
Дочь: Петрович Ольга Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1896
Сын: Князев Василий Алексеевич
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Костьяново, Борисоглебский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
1897
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
01.07.1900
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: Князева Надежда Алексеевна
Отец ребёнка: Князев Алексей Максимович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Около 1912