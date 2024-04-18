Князев Борис Алексеевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКнязев Борис Алексеевич

Князев Борис Алексеевич

avatar

Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

01.07.1900

Дата смерти

06.10.1975

Пол

Мужской

Добавил:

ПК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900

Отец: Князев Алексей Максимович

Мать: Князева Анна Ивановна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Рождение ребёнка
1951

Сын: Князев Юрий Борисович

Мать ребёнка: Вырубова Нина Владимировна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вырубова Нина Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Вырубова Нина Владимировна

Франция, Париж
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Спесивцева Ольга Александровна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
06.10.1975
Париж, Франция
похоронен на кладбище Сент-Женевьев_де-Буа.
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close