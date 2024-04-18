Князев Борис Алексеевич
Место рождения
Дата рождения01.07.1900
Дата смерти06.10.1975
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.07.1900
Отец: Князев Алексей Максимович
Мать: Князева Анна Ивановна
Рождение ребёнка
1951
Мать ребёнка: Вырубова Нина Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Франция, Париж
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
06.10.1975
Париж, Франция
похоронен на кладбище Сент-Женевьев_де-Буа.