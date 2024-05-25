Бурханаева Зайтуна Халиловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бурханаева Зайтуна Халиловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.01.1925

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1907 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бурханаев Вали Карамович

Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Рождение ребёнка
02.01.1952

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Бурханаев Вали Карамович

Зубочистка Вторая, Переволоцкий муниципальный район, Оренбургская область
Смерть
Неизвестно

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