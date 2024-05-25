Бурханаева Зайтуна Халиловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.01.1925
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.01.1925
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
02.01.1952
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Бурханаев Вали Карамович
Смерть
Неизвестно