Дудка Евфросинья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Дудка Евфросинья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1816

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1834

Дочь: Дудка Екатерина Аммосовна

Отец ребёнка: Дудка Аммос Сергеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1841

Дочь: База Фотинья Аммосовна

Отец ребёнка: Дудка Аммос Сергеевич

Криски, Чернігівська область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Дудка Конон Аммосович

Отец ребёнка: Дудка Аммос Сергеевич

Криски, Чернігівська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Дудка Аммос Сергеевич

Смерть
Неизвестно
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