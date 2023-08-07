Дудка Евфросинья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1816
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1816
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1834
Дочь: Дудка Екатерина Аммосовна
Отец ребёнка: Дудка Аммос Сергеевич
Рождение ребёнка
1841
Дочь: База Фотинья Аммосовна
Отец ребёнка: Дудка Аммос Сергеевич
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Дудка Аммос Сергеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно