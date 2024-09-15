Калмацуй Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Калмацуй Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1841

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841

Отец: Калмацуй Мануил

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Замфира Васильевна

Рождение ребёнка
1863

Сын: Калмацуй Фёдор

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Калмацуй) Анна

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1868

Дочь: (Калмацуй) Ирина

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1870

Сын: Калмацуй Илия

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1872

Дочь: (Калмацуй) Агафья

Мать ребёнка: Мария

Рождение ребёнка
1875

Дочь: Пелагея

Мать ребёнка: Замфира Васильевна

Смерть
Неизвестно

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