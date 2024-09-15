Калмацуй Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1841
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1841
Отец: Калмацуй Мануил
Мать: ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Замфира Васильевна
Рождение ребёнка
1863
Сын: Калмацуй Фёдор
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Калмацуй) Анна
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1868
Дочь: (Калмацуй) Ирина
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1870
Сын: Калмацуй Илия
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1872
Дочь: (Калмацуй) Агафья
Мать ребёнка: Мария
Рождение ребёнка
1875
Дочь: Пелагея
Мать ребёнка: Замфира Васильевна
Смерть
Неизвестно