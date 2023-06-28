Стрижова Анастасия Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Стрижова Анастасия Андреевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1874 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.02.1904 ст.

Дочь: Стрижова Анна Николаевна

Отец ребёнка: Стрижов Николай Иванович

Разлив, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Рождение ребёнка
29.01.1908

Сын: Стрижов Иван Николаевич

Отец ребёнка: Стрижов Николай Иванович

Разлив, Ростовский муниципальный район, Ярославская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Стрижов Николай Иванович

Смерть
Неизвестно
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