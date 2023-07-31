Ковригина (Бусалаева) Екатерина Трофимовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ковригина (Бусалаева) Екатерина Трофимовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1892

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892

Отец: Бусалаев Трофим

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Суровцева Матрена Дорофеевна

Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
Между 15.06.1918 и 12.07.1918

Дочь: Анна Дорофеевна

Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
25.04.1921

Сын: Ковригин Алексей Дорофеевич

Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович

Сара, Кувандыкский, Оренбургская область
Рождение ребёнка
1924

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович

Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970
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