Ковригина (Бусалаева) Екатерина Трофимовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1892
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1892
Отец: Бусалаев Трофим
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Суровцева Матрена Дорофеевна
Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович
Рождение ребёнка
Между 15.06.1918 и 12.07.1918
Дочь: Анна Дорофеевна
Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович
Рождение ребёнка
25.04.1921
Сын: Ковригин Алексей Дорофеевич
Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович
Рождение ребёнка
1924
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Ковригин Дорофей Виссарионович
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
1970