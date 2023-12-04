Шорников Владимир Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1932
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932
Отец: Шорников Иван Фомич
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Екатерина
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Шорникова Екатерина
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Шорникова Екатерина
Работа или профессия
Неизвестно
Водитель Белаза, | ОАО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат»
Смерть
Неизвестно
Похороны
Неизвестно