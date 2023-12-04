Шорников Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шорников Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1932

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1886 г.р.

Мать

1891 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1932

Отец: Шорников Иван Фомич

Мать: Шорникова Анна Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Екатерина

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Шорникова Екатерина

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Шорникова Екатерина

Работа или профессия
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Водитель Белаза, | ОАО «Камыш-Бурунский железорудный комбинат»
Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
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