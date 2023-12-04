Шорникова Екатерина — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШорникова Екатерина

Шорникова Екатерина

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1932 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности
Скрыто настройками приватности

Добавил:

JM
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорников Владимир Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Шорников Владимир Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шорников Владимир Иванович

Смерть
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Похороны
Неизвестно
Керчь, Керчь, Республика Крым
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close