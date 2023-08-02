Фунот Настастья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1808
Сын: Фуното/фонотов Илия Афанаьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич
Рождение ребёнка
1812
Сын: Фуното/фонотов Василий Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич
Рождение ребёнка
1814
Сын: Фуното/фонотов Петр Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич
Рождение ребёнка
1821
Сын: Фуното/фонотов Федор Афанасьевич
Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич