Фунот Настастья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фунот Настастья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1808

Сын: Фуното/фонотов Илия Афанаьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич

Рождение ребёнка
1812

Сын: Фуното/фонотов Василий Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич

Рождение ребёнка
1814

Сын: Фуното/фонотов Петр Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич

Рождение ребёнка
1821

Сын: Фуното/фонотов Федор Афанасьевич

Отец ребёнка: Фуното/фонотов Афанасий Савельевич

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