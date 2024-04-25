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Горницына Пелагея Андреевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

05.05.1910 ст.

Дата смерти

28.05.1890

Пол

Женский

Добавил:

АШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1910 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Горницын Архип Игнатьевич

Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
28.05.1890
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
08.11.1930

Сын: Горницын Фёдор Архипович

Отец ребёнка: Горницын Архип Игнатьевич

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд
Рождение ребёнка
?.04.1940

Дочь: Старостина (Горницына) Мария Архиповна

Отец ребёнка: Горницын Архип Игнатьевич

Тамбовка, Имисская волость, Минусинский уезд

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