Горницына Пелагея Андреевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения05.05.1910 ст.
Дата смерти28.05.1890
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
05.05.1910 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Имисское, Курагинский муниципальный район, Красноярский край
Смерть
28.05.1890
Мирный, Мирнинский муниципальный район, Республика Саха (Якутия)
Рождение ребёнка
08.11.1930
Отец ребёнка: Горницын Архип Игнатьевич
Рождение ребёнка
?.04.1940
Дочь: Старостина (Горницына) Мария Архиповна
Отец ребёнка: Горницын Архип Игнатьевич