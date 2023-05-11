Скрикуляк Пантелеймон Федорович
Место рождения
Дата рожденияОколо 1820
Дата смерти05.04.1902
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820
Отец: не указан
Мать: не указана
Крещение
1820
Работа или профессия
С 1820 по 1861
Крепостной помещичий крестьянин
Место жительства
С 1820 по 05.04.1902 ст.
Гражданство
С 1820 по 05.04.1902 ст.
Россия
Бракосочетание
Между 1838 и 1840
Жена: Скрикуляк Мария Ивановна
Рождение ребёнка
Около 1841
Сын: Скрикуляк Василий Пантелеймонович
Мать ребёнка: Скрикуляк Мария Ивановна
Работа или профессия
С 1861 по 05.04.1902 ст.
Царанин
Смерть
05.04.1902
Похороны
07.04.1902