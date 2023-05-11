Скрикуляк Пантелеймон Федорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Скрикуляк Пантелеймон Федорович

Место рождения

Новоселица, Чернівецька область

Дата рождения

Около 1820

Дата смерти

05.04.1902

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1822 г.р.

Дети

Добавил:

ГШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1820

Отец: не указан

Мать: не указана

Новоселица, Чернівецька область
Крещение
1820
Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1820 по 1861
Новоселица, Чернівецька область
Крепостной помещичий крестьянин
Место жительства
С 1820 по 05.04.1902 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Гражданство
С 1820 по 05.04.1902 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Россия
Бракосочетание
Между 1838 и 1840

Жена: Скрикуляк Мария Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Рождение ребёнка
Около 1841

Сын: Скрикуляк Василий Пантелеймонович

Мать ребёнка: Скрикуляк Мария Ивановна

Новоселица, Чернівецька область
Работа или профессия
С 1861 по 05.04.1902 ст.
Новоселица, Чернівецька область
Царанин
Смерть
05.04.1902
Новоселица, Чернівецька область
Похороны
07.04.1902
Новоселица, Чернівецька область
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