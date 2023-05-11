Селезнев Тихон Кузьмич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнев Тихон Кузьмич

Место рождения

Бердянск

Дата рождения

06.08.1897

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897

Отец: Селезнев Кузьма Аврамович

Мать: Селезнева Ксения Филипповна

ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
05.02.1927

Жена: Селезнева Анна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
29.10.1927

Сын: Селезнев Владимир Тихонович

Мать ребёнка: Селезнева Анна

ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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