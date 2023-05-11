Селезнев Тихон Кузьмич
Место рождения
Дата рождения06.08.1897
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.08.1897
ГАЗО Покровская церковь
Бракосочетание
05.02.1927
Жена: Селезнева Анна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
29.10.1927
Сын: Селезнев Владимир Тихонович
Мать ребёнка: Селезнева Анна
ГАЗО Акты гражданского состояния
Работа или профессия
Неизвестно
Слесарь
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно