Селезнева (Булгари) Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Селезнева (Булгари) Анна

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Место рождения

Бердянск

Дата рождения

1902

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1897 г.р.

Дети

Добавил:

НС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
05.02.1927

Муж: Селезнев Тихон Кузьмич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
29.10.1927

Сын: Селезнев Владимир Тихонович

Отец ребёнка: Селезнев Тихон Кузьмич

ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно
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