Селезнева (Булгари) Анна
Место рождения
Дата рождения1902
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1902
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
05.02.1927
ГАЗО Акты гражданского состояния
Рождение ребёнка
29.10.1927
Сын: Селезнев Владимир Тихонович
Отец ребёнка: Селезнев Тихон Кузьмич
ГАЗО Акты гражданского состояния
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно