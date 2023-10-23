Псеуш (Хьамтэхъу) Хъанфыжь (Кац) Аюбовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиПсеуш (Хьамтэхъу) Хъанфыжь (Кац) Аюбовна

Псеуш (Хьамтэхъу) Хъанфыжь (Кац) Аюбовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: скрыто настройками приватности

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.01.1949

Дочь: Псеуш Хариет Махмудовна

Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович

Рождение ребёнка
1949

Сын: Псеуш Юра Махмудович

Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович

Рождение ребёнка
1951

Сын: Псеуш Анзаур Махмудович

Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович

Рождение ребёнка
03.02.1961

Сын: Псеуш Адам Махмудович

Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович

Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Псеуш Рамазан Махмудович

Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Псеуш Махмуд Шабанович

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close