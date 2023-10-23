Псеуш (Хьамтэхъу) Хъанфыжь (Кац) Аюбовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Скрыто настройками приватности
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: скрыто настройками приватности
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.01.1949
Дочь: Псеуш Хариет Махмудовна
Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович
Рождение ребёнка
1949
Сын: Псеуш Юра Махмудович
Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович
Рождение ребёнка
1951
Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович
Рождение ребёнка
03.02.1961
Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович
Краснодар, город Краснодар, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Псеуш Махмуд Шабанович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно