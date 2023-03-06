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(Ильяшенко) Марфа
(Ильяшенко) Марфа
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
Неизвестно
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Ильяшенко Петр
Около 1865 г.р.
Мать
?
Дети
Не указаны
Добавил:
ВС
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События
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Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
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Место
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Рождение
Неизвестно
Отец:
Ильяшенко Петр
Мать:
?
Смерть
Неизвестно
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