Ильяшенко Петр — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ильяшенко Петр

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1865

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ВС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1886

Сын: Ильяшенко Гавриил Петрович

Мать ребёнка: ?

Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1902

Сын: Ильяшенко Захар

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Около 1905

Дочь: Наталья

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марина

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ильяшенко Григорий

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Марфа

Мать ребёнка: ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Анастасия

Мать ребёнка: ?

Смерть
Неизвестно
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