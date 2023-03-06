Ильяшенко Петр
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1865
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1865
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1886
Сын: Ильяшенко Гавриил Петрович
Мать ребёнка: ?
Полтава, Полтавська область
Рождение ребёнка
Около 1902
Сын: Ильяшенко Захар
Мать ребёнка: ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Ильяшенко Григорий
Мать ребёнка: ?
Смерть
Неизвестно