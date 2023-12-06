Пугина (Платошечкина) Мария Тихоновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Пугина (Платошечкина) Мария Тихоновна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1889

Дата смерти

14.12.1977

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889

Отец: Платошечкин Тихон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.12.1905

Сын: Пугин Василий Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич

Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
21.09.1907

Сын: Пугин Андрей Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич

Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
29.07.1909

Сын: Пугин Степан Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич

Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Рождение ребёнка
25.06.1913

Сын: Пугин Петр Иванович

Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич

Рождение ребёнка
02.05.1915

Дочь: Шкурина Александра Ивановна

Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич

Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шкурин Егор Николавеич

Смерть
14.12.1977
Царицыно, Чистоозерный муниципальный район, Новосибирская область
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