Пугина (Платошечкина) Мария Тихоновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1889
Дата смерти14.12.1977
ПолЖенский
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1889
Отец: Платошечкин Тихон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.12.1905
Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
21.09.1907
Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
29.07.1909
Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
25.06.1913
Сын: Пугин Петр Иванович
Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич
Рождение ребёнка
02.05.1915
Дочь: Шкурина Александра Ивановна
Отец ребёнка: Пугин Иван Георгиевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
14.12.1977