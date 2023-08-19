Тараш Савату
Место рождения
Дата рождения1799
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
1799
Отец: не указан
Мать: не указана
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1817
Сын: Тараш Левтер Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1819
Сын: Тараш Николай Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1826
Сын: Тараш Кузьма Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Параскева Ильинична
Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1834
Сын: Тараш Федор Ильич
Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович
ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Смерть
Неизвестно