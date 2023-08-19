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Тараш Савату

Место рождения

Красная Поляна

Дата рождения

1799

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1799

Отец: не указан

Мать: не указана

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1817

Сын: Тараш Левтер Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1819

Сын: Тараш Николай Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1826

Сын: Тараш Кузьма Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1831

Дочь: Параскева Ильинична

Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Рождение ребёнка
1834

Сын: Тараш Федор Ильич

Отец ребёнка: Тараш Илья Константинович

ГАДО . Ф - 131-1-106, ревиз.сказка 1850г.,зап.-47
Смерть
Неизвестно
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