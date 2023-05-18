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Пылинский Василий Степанович

Место рождения

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область

Дата рождения

1879

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1848 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: Пылинский Стефан Лукин

Мать: ?

Демидов, Демидовский муниципальный район, Смоленская область
Военная служба
1915
Должность/Звание ст. писарь Воинская часть 67-я пехотная дивизия Место рождения Смоленская губ., с. Поречье Причина выбытия болен Дата события 20.08.1915 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чи... Показать все
Смерть
Неизвестно
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