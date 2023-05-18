Пылинский Василий Степанович
Место рождения
Дата рождения1879
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: Пылинский Стефан Лукин
Мать: ?
Военная служба
1915
Должность/Звание ст. писарь Воинская часть 67-я пехотная дивизия Место рождения Смоленская губ., с. Поречье Причина выбытия болен Дата события 20.08.1915 Тип документа Карточка на прибывших (нижние чи... Показать все
Смерть
Неизвестно