Чегодаева Матрёна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаева Матрёна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1796

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1785 г.р.

Дети

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1814

Сын: Чегодаев Фома

Отец ребёнка: Чегодаев Ларион

Рождение ребёнка
1817

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Чегодаев Ларион

Рождение ребёнка
1819

Сын: Чегодаев Ермолай

Отец ребёнка: Чегодаев Ларион

Рождение ребёнка
1822

Дочь: Марфа

Отец ребёнка: Чегодаев Ларион

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Чегодаев Ларион

Смерть
Неизвестно
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