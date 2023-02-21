Чегодаева Матрёна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1796
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1796
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1814
Сын: Чегодаев Фома
Отец ребёнка: Чегодаев Ларион
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Чегодаев Ларион
Рождение ребёнка
1819
Сын: Чегодаев Ермолай
Отец ребёнка: Чегодаев Ларион
Рождение ребёнка
1822
Дочь: Марфа
Отец ребёнка: Чегодаев Ларион
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Чегодаев Ларион
Смерть
Неизвестно