Чегодаев Ермолай — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Чегодаев Ермолай

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1819

Дата смерти

1841

Пол

Мужской

Отец

1785 г.р.

Мать

1796 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

RK
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1819

Отец: Чегодаев Ларион

Мать: Чегодаева Матрёна

Смерть
1841
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