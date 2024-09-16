Кузмичёва (Глазунова) Евдокия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кузмичёва (Глазунова) Евдокия Ивановна

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

1833

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

СЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кузмичёв Иван Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
12.06.1850 ст.

Муж: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.03.1851 ст.

Сын: Кузмичёв Сергей Дмитриевич

Отец ребёнка: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.

Дочь: Кузмичёва Ольга Дмитриевна

Отец ребёнка: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
Неизвестно
Москва, город федерального значения Москва

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