Кузмичёва (Глазунова) Евдокия Ивановна
Место рождения
Дата рождения1833
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич
Бракосочетание
12.06.1850 ст.
Рождение ребёнка
27.03.1851 ст.
Сын: Кузмичёв Сергей Дмитриевич
Отец ребёнка: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич
Рождение ребёнка
27.04.1857 ст.
Дочь: Кузмичёва Ольга Дмитриевна
Отец ребёнка: Кузмичёв Дмитрий Сергеевич
Смерть
Неизвестно